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Сантехник из Челябинска избил перед полетом пилотов и стюардессу (видео)

18:50
  • среда
  • 15 мая 2019

После он устроил истерику в отделении полиции

36-летний ранее судимый житель Челябинска устроил дебош перед вылетом из Новосибирска в Москву.

По данным местных СМИ, сантехник Максим Пашнин должен был лететь из Новосибирска в Москву, но перебрал с алкоголем. В его крови было обнаружено 1,57 промилле. Когда он поднимался на борт, то стюардесса вежливо его попросила потушить сигарету. Однако такой поворот не понравился мужчине.

Сначала он набросился на стюардессу, затем пробился в кабину пилотов и ударил их, сообщает Kp.ru ("Комсомольская правда"). После этого дебошира все-таки удалось успокоить и передать сотрудникам правоохранительным органам.

Прибыв в отдел, он устроил истерику и принялся оскорблять сотрудников полиции. Сообщили в СКР. Этим буйный сантехник, схлопотал еще одно уголовное дело.

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