Как прошли переговоры Путина и президента Австрии

Владимир Путин поблагодарил Александера Ван дер Беллена за поддержку проекта "Северный поток-2"

Австрия не собирается выходить из проекта строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил президент этой страны Александер Ван дер Беллен на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным, которые прошли в Сочи. Главы двух государств основное внимание уделили торгово-экономическому сотрудничеству. Как подчеркнул российский президент, в минувшем году двусторонний товарооборот увеличился более чем на 40%. Журналистов также интересовало, как Владимир Путин оценивает отношения России и Евросоюза, а также возможность их нормализации.

На пресс-конференции лидеров двух стран журналистов уже по традиции интересовали вопросы не только российско-австрийских отношений. На первых полосах мировых СМИ - встреча Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео. Так неужели американцы наконец созрели для диалога и будет ли долгожданная встреча президентов в японской Осаке.

"Если американская сторона готова к продолжению контактов в таком особом режиме, я уже много раз на этот счет высказывался, мы открыты для этих переговоров в любом месте, в том числе и в Вене. Дело не в нас - в наших западных партнерах. Как они только созреют для этого, как внутриполитическая ситуация у них изменится таким образом, чтобы можно было работать, мы готовы в то же самое время включить все, что нужно с нашей стороны", – заявил Путин.

Общих интересов у России и США много. Американские Boeing, например, сделаны из нашего титана. США - крупнейший производитель нефти. Только вот на рынке углеводородов явно стремится играть не по правилам, противодействуя строительству "Северного потока-2", якобы беспокоясь за энергетическую безопасность Европы. Хотя налицо недобросовестная конкуренция, подчеркивает Путин. Несговорчивым европейским компаниям, в том числе и австрийским, Вашингтон грозит санкциями.

"У Австрии нет намерения выйти из проекта "Северный поток-2". Мы очень много инвестировали средств в эту вторую возможность транзита газа и, разумеется, мы останемся при своих намерениях. Если бы американский газ стоил дешевле, чем российский, то, возможно, соотношения как-то поменялись бы, но при нынешних обстоятельствах у нас нет экономических причин менять свою позицию", - сказал президент Австрии.

"Мы со своей стороны готовы осуществлять этот проект, идти до конца, мне кажется, что мы его доведем до логического завершения. С турками легче работать, чем с европейцами. Вот Реджеп Эрдоган (президент Турции) решил и сделал, а здесь нужно 27 стран, чтобы там договориться. И годами мы жуем жвачку - и ничего не происходит. Это печально", - оценил Путин.

В проблеме сохранения Иранской ядерной сделки позиции Москвы и Вены схожи. Европейцы, которым Тегеран был вынужден выдвинуть ультиматум, замерли в ожидании. Журналисты спрашивают нашего президента: "Может ли Москва как-то повлиять?"

"Вот американцы вышли, договор разрушается, европейские страны не могут ничего сделать для его спасения и не могут реально работать с Ираном для того, чтобы компенсировать потери в экономической сфере. Я иранцам много раз об этом говорил. Честно говоря, я не вижу целесообразности для них самих выходить из этого договора. Россия - не пожарная команда, мы не можем все подряд спасать, что от нас в полной мере не зависит. Мы свою роль сыграли, мы и дальше готовы такую же позитивную роль играть, но это зависит не только от нас. Это зависит от всех партнеров, от всех игроков, включая и США, европейские страны и Иран", - пояснил глава государства.

И, конечно, вновь на повестке - вопрос санкций. Они вредят всем, заявляет австрийский лидер. Россия открыта для диалога, констатирует уже наш президент. Мы готовы искать компромиссы, но не в ущерб национальным интересам. Австрийцы как никто это понимают. Отношения двух стран Александр Ван дер Беллен назвал "великолепными". Тон диалога был понятен ещё с приветствия лидеров.

В Сочи Ван дер Беллен приехал вместе с супругой. Букет нежно-розовых пионов для первой леди Австрии. В составе делегации и министр иностранных дел Карин Кнайсль, на свадьбе которой Владимир Путин был почетным гостем. Общий язык лидеры нашли быстро, Путин прекрасно владеет немецким.

Товарооборот между странами за прошлый год вырос на 42%. Много совместных проектов. Россия вот уже полвека - надежный поставщик газа. Сегодняшняя дата тоже символична. Ровно 64 года назад была подписана декларация независимости Австрии.

"При подготовке я был несколько удивлен и очень горд тем, когда узнал, что, оказывается, прямые инвестиции Австрии в Россию занимают второе место сразу после Германии среди стран Евросоюза. Не знаю, правда ли это или нет, но я слышал историю, что в своё время Хрущев провёл 13 дней в Австрии, чтобы узнать Австрию. Не знаю, какой у него был опыт, но как только знакомишься с Сочи, сразу хочется провести здесь гораздо больше времени", - поделился впечатлениями федеральный президент Австрии.

Симпатию к России Ван дер Беллен вполне мог унаследовать от деда. Тот при временном правительстве был комиссаром Пскова. Тетя работала библиотекарем в блокадном Ленинграде. Таких историй много. У наших стран крепкие исторические и культурные связи.

Наука, культура, спорт и, конечно, самое главное - экономика! Вот четыре основных направления работы российско-австрийского форума "Сочинский диалог". Провести его лидеры двух стран договорились в прошлом году, отметив важность прямых контактов между представителями гражданских обществ России и Австрии и здесь, на живописном Черноморском побережье, сама атмосфера к этому располагает.

Австрийский музей намерен вернуть России вывезенные нацистами античные артефакты. Следующий год страны объявили перекрестным годом литературы и театра. Знаменитый Зальцбургский фестиваль отметит свой вековой юбилей. На празднование австрийский президент пригласил Владимира Путина.

Матвей Шестаков, Виктор Мальцев, Сергей Ким, "ТВ Центр", Сочи.