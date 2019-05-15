ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Капотне реализуется крупнейший проект благоустройства 2019 года

20:18
  • среда
  • 15 мая 2019

Сергей Собянин рассказал, как изменится Капотня после прихода программы "Мой район"

Самый масштабный московский проект благоустройства по программе "Мой район" в этом году - на юго-востоке города, в Капотне. Будут приведены в порядок берега Москвы-реки, появится новый уютный парк с детскими площадками и велодорожками. Как сообщил, инспектируя ход работ, мэр столицы - это первый подобный опыт. Ранее в мегаполисе не проводили комплексное благоустройство целого района. Особое внимание уделят экологии: Сергей Собянин пообещал жителям проконтролировать, чтобы нефтеперерабатывающий завод выполнял обязательства по снижению вредных выбросов.

Самый  "депрессивный" район столицы скоро утратит свой антирейтинг. Работы по благоустройству ведутся  в каждом дворе. Местные жители отмечают большие перемены. Анна Криштопа  родилась и выросла в Капотне. Сегодня воспитывает здесь своих маленьких детей.  Говорит, никогда жилье в этом районе не пользовалось таким спросом, как сейчас.

"Идет очень хорошее благоустройство, территорию всю озеленяют, делают бордюры, здесь цветы. ДК очень поднялся. Набережная до Марьино. На велосипедах, гироскутерах. И люди очень интересуются здесь жильем", - рассказала она.

Когда-то этот промышленный район ассоциировался исключительно с нефтеперерабатывающим заводом. Близость к МКАД и отсутствие метро усиливали  плохую репутацию Капотни. Сегодня среда обитания  в районе становится комфортнее для 32 тысяч местных жителей.

"Такой большой проект. Это, на самом деле, первый в Капотне проект комплексного благоустройства района. У нас не было ни в одном районе такого подхода. Много делали дворов, сквериков и так далее, но, чтобы взять так всю территорию, накрыть огромным проектом - такого еще не было", - сказала мэр Москвы Сергей Собянин.

На встрече с жителями района он рассказывает о грядущих преобразованиях. Масштаб проекта впечатляет. Площадь - 135 гектаров. Работы ведутся  одновременно на всей территории, чтобы как можно раньше завершить благоустройство Капотни. Это и замена устаревших коммуникаций, и новые дороги, и полное обновление всей инфраструктуры.

"Все это  - единая система благоустройства. Полная замена асфальтного покрытия, благоустройство дорожек, остановки, освещение, коммуникации, чистое небо - уборка проводов под землю. Качественные площадки. Спортивные, детские, прогулочные", - сообщил Собянин.

Наиболее масштабные работы развернутся на берегу Москвы-рек, выхода к которой раньше просто не было. Здесь планируют создать новый парк с пешеходной набережной. Заболоченные места очистят от мусора и засадят специальными водолюбивыми растениями. Это позволит, с одной стороны, сохранить сложившийся экологический баланс, с другой – преобразовать  территорию в оригинальный природный аттракцион. Он станет  продолжением самого протяженного парка  850-ти летия Москвы. Здесь же обустроят и собственные велодорожки - то, о чем местные жители и не мечтали. В новом  парке построят  много спортивных, детских площадок, по просьбе местных жителей появится даже собственная сцена! А следующим  большим этапом преобразования района  станет реновация. Она затронет 28 домов ветхого фонда, построенного в Капотне  еще в 50-х годах прошлого века.

Елена Сахно, Михаил Федоров, Алексей Зотов, "ТВ Центр".

Новости по теме
Комплексное благоустройство района Капотня
Комплексное благоустройство района Капотня
Сергей Собянин общается с москвичами
Сергей Собянин общается с москвичами
Набережная района Капотня
Набережная района Капотня
План благоустройства района Капотня
План благоустройства района Капотня
Комплексное благоустройство района Капотня
Комплексное благоустройство района Капотня
Комплексное благоустройство района Капотня
Комплексное благоустройство района Капотня
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.