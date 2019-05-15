В Капотне реализуется крупнейший проект благоустройства 2019 года

Сергей Собянин рассказал, как изменится Капотня после прихода программы "Мой район"

Самый масштабный московский проект благоустройства по программе "Мой район" в этом году - на юго-востоке города, в Капотне. Будут приведены в порядок берега Москвы-реки, появится новый уютный парк с детскими площадками и велодорожками. Как сообщил, инспектируя ход работ, мэр столицы - это первый подобный опыт. Ранее в мегаполисе не проводили комплексное благоустройство целого района. Особое внимание уделят экологии: Сергей Собянин пообещал жителям проконтролировать, чтобы нефтеперерабатывающий завод выполнял обязательства по снижению вредных выбросов.

Самый "депрессивный" район столицы скоро утратит свой антирейтинг. Работы по благоустройству ведутся в каждом дворе. Местные жители отмечают большие перемены. Анна Криштопа родилась и выросла в Капотне. Сегодня воспитывает здесь своих маленьких детей. Говорит, никогда жилье в этом районе не пользовалось таким спросом, как сейчас.

"Идет очень хорошее благоустройство, территорию всю озеленяют, делают бордюры, здесь цветы. ДК очень поднялся. Набережная до Марьино. На велосипедах, гироскутерах. И люди очень интересуются здесь жильем", - рассказала она.

Когда-то этот промышленный район ассоциировался исключительно с нефтеперерабатывающим заводом. Близость к МКАД и отсутствие метро усиливали плохую репутацию Капотни. Сегодня среда обитания в районе становится комфортнее для 32 тысяч местных жителей.

"Такой большой проект. Это, на самом деле, первый в Капотне проект комплексного благоустройства района. У нас не было ни в одном районе такого подхода. Много делали дворов, сквериков и так далее, но, чтобы взять так всю территорию, накрыть огромным проектом - такого еще не было", - сказала мэр Москвы Сергей Собянин.

На встрече с жителями района он рассказывает о грядущих преобразованиях. Масштаб проекта впечатляет. Площадь - 135 гектаров. Работы ведутся одновременно на всей территории, чтобы как можно раньше завершить благоустройство Капотни. Это и замена устаревших коммуникаций, и новые дороги, и полное обновление всей инфраструктуры.

"Все это - единая система благоустройства. Полная замена асфальтного покрытия, благоустройство дорожек, остановки, освещение, коммуникации, чистое небо - уборка проводов под землю. Качественные площадки. Спортивные, детские, прогулочные", - сообщил Собянин.

Наиболее масштабные работы развернутся на берегу Москвы-рек, выхода к которой раньше просто не было. Здесь планируют создать новый парк с пешеходной набережной. Заболоченные места очистят от мусора и засадят специальными водолюбивыми растениями. Это позволит, с одной стороны, сохранить сложившийся экологический баланс, с другой – преобразовать территорию в оригинальный природный аттракцион. Он станет продолжением самого протяженного парка 850-ти летия Москвы. Здесь же обустроят и собственные велодорожки - то, о чем местные жители и не мечтали. В новом парке построят много спортивных, детских площадок, по просьбе местных жителей появится даже собственная сцена! А следующим большим этапом преобразования района станет реновация. Она затронет 28 домов ветхого фонда, построенного в Капотне еще в 50-х годах прошлого века.

Елена Сахно, Михаил Федоров, Алексей Зотов, "ТВ Центр".