ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Уходящий Порошенко усложнил жизнь Зеленскому

20:27
  • среда
  • 15 мая 2019

Эксперт считает, что действующий президент Украины скопировал стиль экс-лидера США Барака Обамы

Пётр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Это значит, что около трети населения страны, для которой украинский язык - не родной, теперь "вне закона".

Порошенко подписал закон об исключительности украинского языка
Порошенко поймали на лжи перед европейскими спонсорами

Как прокомментировал в разговоре с URA.RU генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, Порошенко действует зеркально, создавая для Зеленского проблемы на пути возможного диалога с Москвой.

"США в случае помощи и финансирования Зеленского поставят условие соблюдения всех подписанных его предшественником указов", - полагает Мухин.

Эксперт отметил, что президент Украины скопировал модель экс-лидера США Барака Обамы, который, уходя, тоже "наподписывал много чего", чтобы затруднить Дональду Трампу возможность улучшить отношения с Россией.

Подробнее о ситуации на Украине смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Александра Огородникова.

Читайте также:
Новости по теме
Пётр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов
Пётр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов
Украинцы
Украинцы
Пётр Порошенко
Пётр Порошенко
Украинцы
Украинцы
Украинцы
Украинцы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.