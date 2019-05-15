Уходящий Порошенко усложнил жизнь Зеленскому

Эксперт считает, что действующий президент Украины скопировал стиль экс-лидера США Барака Обамы

Пётр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Это значит, что около трети населения страны, для которой украинский язык - не родной, теперь "вне закона".

Как прокомментировал в разговоре с URA.RU генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, Порошенко действует зеркально, создавая для Зеленского проблемы на пути возможного диалога с Москвой.

"США в случае помощи и финансирования Зеленского поставят условие соблюдения всех подписанных его предшественником указов", - полагает Мухин.

Эксперт отметил, что президент Украины скопировал модель экс-лидера США Барака Обамы, который, уходя, тоже "наподписывал много чего", чтобы затруднить Дональду Трампу возможность улучшить отношения с Россией.

Подробнее о ситуации на Украине смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Александра Огородникова.