Объявлена новая дата прощания с Сергеем Доренко

Тело журналиста будет кремировано

Прощание с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко состоится 17 мая в 11:00 на Троекуровском кладбище.

Вдове Доренко разрешили забрать тело для кремации, сообщает "Говорит Москва".

Первоначально дата прощания была назначена на 12 мая, но дочерей Доренко от первого брака не удовлетворило заключение о смерти. Они настояли на проведении повторной судебно-медицинской экспертизы, которая впоследствии подтвердила, что Доренко умер от разрыва аорты, никаких признаков отравления нет.

Сергей Доренко погиб вечером 9 мая во время поездки на мотоцикле в центре Москвы. Ему было 59 лет.