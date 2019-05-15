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Объявлена новая дата прощания с Сергеем Доренко

19:13
  • среда
  • 15 мая 2019

Тело журналиста будет кремировано

Прощание с главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко состоится 17 мая в 11:00 на Троекуровском кладбище.

Экспертиза окончательно установила причину смерти Доренко
Подробности смерти Сергея Доренко
Обнародованы фото с места гибели Сергея Доренко

Вдове Доренко разрешили забрать тело для кремации, сообщает "Говорит Москва".

Первоначально дата прощания была назначена на 12 мая, но дочерей Доренко от первого брака не удовлетворило заключение о смерти. Они настояли на проведении повторной судебно-медицинской экспертизы, которая впоследствии подтвердила, что Доренко умер от разрыва аорты, никаких признаков отравления нет. 

Сергей Доренко погиб вечером 9 мая во время поездки на мотоцикле в центре Москвы. Ему было 59 лет.

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