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Путин потребовал поставить в армию 76 новых Су-57

20:09
  • среда
  • 15 мая 2019

По оценке президента, военных также нужно 100 модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ

Владимир Путин провел второе совещание по вопросам военно-промышленного комплекса. Его темой стала авиационная составляющая ВКС, ее оснащение современными средствами поражения, сообщает "ТВ Центр". Обсуждались также вопросы создания перспективных летательных аппаратов, в том числе беспилотных. Президент рассказал, что за период с 2013 по 2018 год в войска было направлено более тысячи новых и модернизированных самолетов и вертолетов.

В результате сегодня свыше 65% авиапарка состоит из современных машин. Путин назвал главной задачей и дальше развивать боевую авиацию, четко выдержать все намеченные планы. Он потребовал поставить в воздушно-космические силы 100 модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ до 2028 года. В тот же срок ВКС должны получить новейшие истребители Су-57. Авиатехника на новой платформе в таком объеме поступит в армию впервые за 40 лет.

"Мы вчера на полигоне с министром говорили на этот счет. Программой вооружений до 2027 года планировалось закупить 16 таких самолетов. В результате того, что мы договорились с промышленностью, промышленность фактически на 20% снизила стоимость летательных аппаратов  и вооружения, у нас появилась возможность закупить гораздо больше боевых машин этого класса, этого нового поколения. Договорились о том, что закупим за тот же период времени без увеличения стоимости 76 таких самолетов", - сказал Путин.

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