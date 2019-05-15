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Нищеброд Собчак позавидовала необъятной гардеробной Киркорова

20:12
  • среда
  • 15 мая 2019

Помощнику потребовалось два года, чтобы навести там порядок

Журналистка Ксения Собчак показала гардеробную российского певца и короля поп-музыки Филиппа Киркорова.
Уехавший на "Евровидение" Киркоров решил переодеваться трижды в день

Это необъятное помещение с бесконечными роллерами для одежды, увешанные футболками, пиджаками, свитерами, обувные полки, ящики с ремнями и прочими аксессуарами, пишет агентство URA.RU.

"Жизнь разделилась на ДО посещения гардеробной Филиппа Киркорова и ПОСЛЕ. До этого я считала себя шопоголиком и человеком, у которого дома огромная 50-метровая гардеробная. Теперь я знаю, что я просто жалкий и дешевый нищеброд", - написала Собчак в Instagram.

Однако подписчики восторга журналистки не оценили и сравнили гардеробную певца с вещевым рынком. "Я подумал вы на рынке", "Боги! Нужно быть многоножкой, чтобы это все носить", "Филипп просто переехал в торговый центр".

В массиве комментариев затерялась реакция помощника Киркорова по гардеробу. "Вот и показались на свет мои старания! 2 года все это в порядок приводил!)", - написал Арсен Айрапетов.

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