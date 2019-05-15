Мединский рассказал, что его привлекает в "Игре престолов"

Министр смотрит сериал на английском языке

Министр культуры Владимир Мединский смотрит сериал "Игра престолов", кинолента интересует его исключительно с точки зрения диалогов.

"Я смотрю на английском языке, потому что там совершенно замечательные диалоги, прекрасно литературно написанные", - сообщил ТАСС министр.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин "Игру престолов" не смотрит, поскольку у него нет на это времени.

Сериал "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" писателя Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Финальную сцену восьмого, заключительного, сезона покажут в России 20 мая.