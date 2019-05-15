ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев обсудил с Бегловым проблемы Петербурга

22:44
  • среда
  • 15 мая 2019

Федеральный центр поможет городу с реализацией программы строительства социальных объектов

Дмитрий Медведев свой рабочий день провёл в Санкт-Петербурге. Там премьер принял участие в Международном юридическом форуме, ведь он сам - кандидат юридических наук. Мероприятие уже стало традиционным и в этом году прошло в девятый раз. На форум приехали юристы из ста стран мира, сообщает "ТВ Центр".

Право по-прежнему остаётся основой любого демократического государства. И, несмотря на сомнения, нужны ли юристы в век высоких технологий и автоматизации, ежедневно люди этой профессии решают проблемы на стыке правоведения, экономики и искусства. Одна из задач юристов, сказал премьер в своём выступлении, исключить дублирующие и явно устаревшие правовые акты.

"Многие акты — это еще наследие Советского Союза. Напомню, что с 1 января 2021 года будут введены в действие новые нормы, содержащие актуализированные требования. Они разрабатываются с учётом так называемого рискоориентированного подхода. В ближайшее время в правительство будет представлена "дорожная карта" по реализации механизма вот этой самой "регуляторной гильотины", - сказал Медведев.

Также премьер встретился с главой Петербурга Александром Бегловым и обсудил с ним основные проблемы города. Дмитрий Медведев рассказал, что федеральный центр поможет городу с реализацией городской программы строительства социальных объектов. Появятся 24 детских сада, 4 школы, 14 отделений врачей общей практики и поликлиника. Также Александр Беглов рассказал об одном из масштабных транспортных проектов  - развитии в сотрудничестве с РЖД центрального железнодорожного узла.  Кроме того, продолжится возведение по примеру московской - кольцевой железной дороги. Это позволит снизить плотность автотрафика.

Новости по теме
Дмитрий Медведев и Александр Беглов
Дмитрий Медведев и Александр Беглов
Дмитрий Медведев на IX Петербургском международном юридическом форуме
Дмитрий Медведев на IX Петербургском международном юридическом форуме
Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме
Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме
Участники Петербургского международного юридического форума
Участники Петербургского международного юридического форума
Дмитрий Медведев на IX Петербургском международном юридическом форуме
Дмитрий Медведев на IX Петербургском международном юридическом форуме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.