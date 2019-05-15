Медведев обсудил с Бегловым проблемы Петербурга

Федеральный центр поможет городу с реализацией программы строительства социальных объектов

Дмитрий Медведев свой рабочий день провёл в Санкт-Петербурге. Там премьер принял участие в Международном юридическом форуме, ведь он сам - кандидат юридических наук. Мероприятие уже стало традиционным и в этом году прошло в девятый раз. На форум приехали юристы из ста стран мира, сообщает "ТВ Центр".

Право по-прежнему остаётся основой любого демократического государства. И, несмотря на сомнения, нужны ли юристы в век высоких технологий и автоматизации, ежедневно люди этой профессии решают проблемы на стыке правоведения, экономики и искусства. Одна из задач юристов, сказал премьер в своём выступлении, исключить дублирующие и явно устаревшие правовые акты.

"Многие акты — это еще наследие Советского Союза. Напомню, что с 1 января 2021 года будут введены в действие новые нормы, содержащие актуализированные требования. Они разрабатываются с учётом так называемого рискоориентированного подхода. В ближайшее время в правительство будет представлена "дорожная карта" по реализации механизма вот этой самой "регуляторной гильотины", - сказал Медведев.

Также премьер встретился с главой Петербурга Александром Бегловым и обсудил с ним основные проблемы города. Дмитрий Медведев рассказал, что федеральный центр поможет городу с реализацией городской программы строительства социальных объектов. Появятся 24 детских сада, 4 школы, 14 отделений врачей общей практики и поликлиника. Также Александр Беглов рассказал об одном из масштабных транспортных проектов - развитии в сотрудничестве с РЖД центрального железнодорожного узла. Кроме того, продолжится возведение по примеру московской - кольцевой железной дороги. Это позволит снизить плотность автотрафика.