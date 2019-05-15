Устроивший драку в "Толмачево" авиадебошир сломал ногу бортпроводнику

Агрессивное поведение пассажира сняли на видео

Два уголовных дела возбудили в отношении авиадебошира, который избил членов экипажа и оскорбил полицейских в новосибирском аэропорту "Толмачево". Инцидент произошел на борту самолета, который отправлялся в Москву. 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения вел себя вызывающе, оскорблял пассажиров и, по информации пресс-службы "Аэрофлота", сломал ногу бортпроводнику. Из-за ЧП рейс пришлось задержать. С борта хулигана забрали полицейские.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Лилии Акиньшиной.