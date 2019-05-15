Прокурор запросила суровое наказание для Захарченко

Экс-полковник сомневается, что у Миланы Дигаевой есть совесть

Пятнадцать с половиной лет в колонии строгого режима, а также штраф в размере 495 миллионов рублей. Такое наказание запросила прокурор для скандально известного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко в ходе прения сторон в Пресненском суде Москвы.

Захарченко в ответ усомнился в наличии совести у прокурора Миланы Дигаевой, которая запросила тюремный срок и штраф в полмиллиарда. "Милана Сулимовна [Дигаева] искажала показания свидетелей, обманывала суд... Я понимаю, зачем она это делала... Удивление это не вызывает, вызывает удивление совесть - есть она или нет", - цитирует экс-полковника РИА Новости.

Захарченко обвиняется в получении двух взяток в особо крупном размере. В частности, по версии следствия, он вместе с сообщником вынудил предпринимателя, занимающегося ресторанным бизнесом, дать им 800 тысяч долларов.

Бывшего руководителя управления по борьбе с экономическими преступлениями арестовали в сентябре 2016 года. При обыске в его квартире были обнаружены девять миллиардов рублей. Эти деньги обращены в доход государства.