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Лазарев сдал слюни на анализ

21:31
  • среда
  • 15 мая 2019

Певец прошел ДНК-тест

Российский певец Сергей Лазарев перед поездкой в Израиль на "Евровидение" рассказал, что сдал тест ДНК, чтобы больше узнать о своем происхождении.

Результаты тестирования пока неизвестны и певец с нетерпением их ждет. При этом Лазарев уточнил, что ранее оговорился в одной из передач и сдал на анализ не кровь, а слюну.

Подобную процедуру предложили пройти и другим участникам песенного конкурса, пишет РИА Новости.

В этом году песенный конкурс "Евровидение" проходит в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Завтра, 16 мая, состоится второй полуфинал, в котором Лазарев будет бороться за путевку в финал. Певец выступит под тринадцатым номером.

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