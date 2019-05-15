Лазарев сдал слюни на анализ

Певец прошел ДНК-тест

Российский певец Сергей Лазарев перед поездкой в Израиль на "Евровидение" рассказал, что сдал тест ДНК, чтобы больше узнать о своем происхождении.

Результаты тестирования пока неизвестны и певец с нетерпением их ждет. При этом Лазарев уточнил, что ранее оговорился в одной из передач и сдал на анализ не кровь, а слюну.

Подобную процедуру предложили пройти и другим участникам песенного конкурса, пишет РИА Новости.

В этом году песенный конкурс "Евровидение" проходит в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Завтра, 16 мая, состоится второй полуфинал, в котором Лазарев будет бороться за путевку в финал. Певец выступит под тринадцатым номером.