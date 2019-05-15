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США приостановили авиасообщение с Венесуэлой

22:51
  • среда
  • 15 мая 2019

Запрет коснется как пассажирских, так и грузовых рейсов

Вашингтон приостановил полеты между США и Венесуэлой на фоне сообщений о насилии и беспорядках в аэропортах латиноамериканской страны.

Запрет касается как пассажирских, так и грузовых перевозок, передает Reuters. Власти США сочли, что ситуация в Венесуэле создает угрозу для безопасности пассажиров, самолетов и экипажа.

Ранее в мае авиационные власти США рекомендовали американским авиакомпаниям покинуть территорию Венесуэлы. Кроме того, американским самолетам запретили летать над страной на высоте ниже восьми километров.

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