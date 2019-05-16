Вернувшийся на Украину после двух лет "изгнания" Коломойский не знает, за что хвататься

Чем олигарх займется в первую очередь

На Украину вернулся бизнесмен Игорь Коломойский. На родине он не был с июня 2017 года. Первым о его возвращении сообщил журналист Михаил Ткач в своем telegram-канале.

Изданию TheBabel удалось взять комментарий у Коломойского. Он отметил, что действительно вернулся. При этом он подчеркнул, что пока не знает, чем займется в первую очередь, пишет "Газета.Ru".

За два года на Украине у бизнесмена скопилось так много дел, что он не знает, за какое взяться в первую очередь. Ранее бизнесмен заявил, что намерен вернуться на Украину и помогать победителю президентских выборов – Владимиру Зеленскому. Кроме того, он отметил, что не хочет пока ни с кем общаться. Вместо этого он хочет отдохнуть в своей деревне "под Днепропетровском" (ныне - Днепр).

Коломойский покинул Украину в июне 2017 года. Сначала он проживал в Швейцарии, а затем переехал в Израиль. До этого он заявил, что рассчитывает вернуться в страну после инаугурации Зеленского.

В 2016 году правительство Украины национализировало Приватбанк - крупнейший в стране частный банк. Его основным акционером был Коломойский.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Видео: на Украине продолжилось противостояние Порошенко и Зеленского