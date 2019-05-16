Российские военные передали сирийцам гумпомощь из Монголии

Транспортник Минобороны России доставил в Сирию ценный груз

Российские военные провели в Сирии две гуманитарных акции. В ходе одной из них они передали жителям Латакии помощь из Монголии. В наиболее пострадавшие районы провинции доставили продукты питания и теплые вещи, а ученикам местной школы - канцелярские принадлежности. Представители военного ведомства Монголии не исключили, что в дальнейшем с помощью российских коллег будет организована еще не одна гуманитарная миссия.

Подробности – в репортаже Павла Прокопенко.