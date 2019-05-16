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Российские военные передали сирийцам гумпомощь из Монголии

08:29
  • четверг
  • 16 мая 2019

Транспортник Минобороны России доставил в Сирию ценный груз

Российские военные провели в Сирии две гуманитарных акции. В ходе одной из них они передали жителям Латакии помощь из Монголии. В наиболее пострадавшие районы провинции доставили продукты питания и теплые вещи, а ученикам местной школы - канцелярские принадлежности. Представители военного ведомства Монголии не исключили, что в дальнейшем с помощью российских коллег будет организована еще не одна гуманитарная миссия.

Подробности – в репортаже Павла Прокопенко.

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Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
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