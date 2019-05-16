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Когда ЕС откажется от санкций против России

10:16
  • четверг
  • 16 мая 2019

Отношения России и Запада обсудили в программе "События. 25-й час"

Какие выводы можно сделать по итогам переговоров Владимира Путина с президентом Австрии? Когда Брюссель откажется от антироссийских санкций? И чего стоит ждать от возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите "Большой двадцатки"?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

"Действительно, мы не "пожарная команда", и мы это осознали несколько лет назад, когда в США избрали Дональда Трампа. То он встречается с нами, то встречу отменяют, все расстраиваются. Потом успокоились и поняли, что этой дорогой надо идти", - сказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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