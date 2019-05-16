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Послы G7 жестко осадили Порошенко

08:45
  • четверг
  • 16 мая 2019

Представители стран G7 призвали президента Украины передать власть Зеленскому

Верховная Рада Украины в четверг намерена определить дату инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Это может быть 17, 19, 20, 26, 28 мая или 1 июня. Последние две даты практически лишают Зеленского возможности досрочно распустить парламент.

Сам он настаивает на приведении его к присяге 19 мая. Ситуацией на Украине озаботились и послы стран "Большой семерки". Они призвали Петра Порошенко к плавной передаче власти в стране.

Также, как отмечает "Газета.Ru", послы G7 встретились с действующим президентом и обсудили с ним результаты президентских выборов на Украине.

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