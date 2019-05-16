Китайский луноход сделал неожиданное открытие на обратной стороне Луны

Найдены минералы с высоким содержанием железа

На Луне обнаружены минералы с высоким содержанием железа - пироксены и оливины. Открытие сделал китайский луноход "Юйту-2", исследующий обратную сторону естественного спутника нашей планеты.

При этом ранее ученые сомневались в существовании этих двух типов пород лунной мантии. По мнению участников миссии, их изучение прольет свет на историю формирования Земли и ее спутницы. Кроме того, стало известно, что кора Луны состоит преимущественно из плагиоклаза.

Планетолог из университета французской Тулузы Патрик Пинье отметил как удивительный факт того, что американские "Аполлоны" и советские зонды не вернули на Землю ни одного образца лунной мантии. Таким образом, "Юйту-2", получил первые данные по ее составу, отмечается в журнале Nature. Он совершил посадку в кратере на дне бассейна Южный полюс-Эйткен. Там, как показывали замеры зондов NASA, могли скрываться глубинные породы недр Луны, сообщает РИА Новости.

Ученые считают, что потенциально падение метеоритов, которые привели к образованию крупных кратеров, может пробить кору и привести к тому, что материя появится на поверхности планеты.

"Юйту-2" - "Нефритовый заяц" - первый в истории луноход - на обратной стороне спутника Земли. Он исследует поверхность Луны с начала января.