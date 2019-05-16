В России увеличат количество дней оплачиваемого отпуска

Теперь работники смогут проходить диспансеризацию

В России могут ввести дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации. Вопрос прорабатывает Министерство труда совместно с заинтересованными ведомствами и социальными партнерами по поручению правительства.

По словам сотрудника пресс-службы Минтруда, срок исполнения поручения - 20 июня. На данный момент никакие конкретные предложения, в том числе от представителей объединений работодателей, не поступали, сообщает ТАСС.

Как передает "Российская Газета", право на дополнительный отпускной день получат только работники в возрасте от 40 лет. С 6 мая в силу вступил обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медосмотров. Он был утвержден приказом Министерства здравоохранения России. Согласно этому документу диспансеризацию россиянам 40 лет и старше рекомендуется проходить не раз в три года, а каждый год.

Кроме того, согласно новому порядку, россияне с 18 лет могут раз в год пройти профилактический медицинский осмотр. До этого у них было право делать это раз в два года. Также они могут раз в три года проходить диспансеризацию, в том числе, прицельные онкоксрининги для разных возрастов.

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