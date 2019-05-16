Как правильно выбрать подгузники

Советы дали в Роскачестве

Специалисты Роскачества изучили ассортимент детских подгузников на липучках и дали рекомендации по их выбору. В ведомстве не рекомендуют покупать "про запас" много пачек продукции непроверенной марки.

При этом в правильном подгузнике обязательно должно быть пять слоев: покровный, распределительный, абсорбирующий, защитный и нижний.

Упаковка от подгузника не должна иметь внешних повреждений, а сама продукция – разрезов и пятен. "Печатные изображения на подгузниках должны быть четкими, без пробелов и искажений. Швы на изделиях должны быть непрерывными", - указали в Роскачестве.

Также покупателям стоит обратить внимание на срок годности изделия. Если посмотреть подгузник на свет, слой наполнителя должен быть равномерным, пишет "Известия".

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