Какая сумма необходима для нормальной жизни россиян

Кому-то хватает 20 тысяч, а кому-то недостаточно и 120 тысяч

Среднестатистической российской семье из трех человек для поддержания "нормальной жизни" нужно 78 тысяч рублей в месяц. Об этом узнали в ходе исследования, проведенного холдингом "Ромир".

Также отмечается, что каждой четвертой семье в месяц хватает от 45 до 60 тысяч рублей, а каждой десятой – от 30 до 45 тысяч. Чуть более половины опрошенных (51%) считают, что для достойного уровня жизни требуется доход от 60 до 120 тысяч рублей. Еще 11% респондентов считают, что ежемесячно нужно получать более 120 тысяч рублей.

Между тем, 2% граждан России могут обеспечить нормальный уровень жизни при доходе в 20-30 тысяч рублей. Еще 1% - при менее 20 тысячах рублей, сообщает РИА Новости.

При этом запрос средней российской семьи за год вырос на 2,1 тысячи рублей, или на 3%. Наиболее высокие запросы у жителей Северо-Запада России. Им для "нормальной жизни" требуется 93,5 тысячи рублей в месяц. А в Центральном округе сумма составляет 82,9 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что до конца этого года число граждан России, которые живут за чертой бедности, должно сократиться на 20% - с 19,3 до 15,3 миллиона человек. Это станет возможным благодаря повышению минимальных зарплат, увеличению страховых пенсий, а также индексации выплат.

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