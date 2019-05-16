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"Пьяные" пляски брошенной Купером Шейк выложили в Сеть

10:24
  • четверг
  • 16 мая 2019

Модель оттянулась вместе с приятельницами

15 мая российская супермодель Ирина Шейк, которая недавно рассталась с актером Брэдли Купером, весело провела вечер вместе со своими подругами.  

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33-летняя модель выложила в сториз Instagram несколько провокационных фото и видео. На одной фотографии показаны стаканы и два сосуда с жидкостью, напоминающей ликер. "Единственные снимки, которые мы сделали за последнее время. Здоровья - это богатство", - подписаны фотографии. Судя по отметках на фото, Ирина Шейк выпивала вместе со своей богатой приятельницей Ингой Рубинштейн, которая состоит в браке с главой инвестиционной фирмы Somerset Partners. 

На одном из видео в сториз видно, как Ирина Шейк и новозеландская топ-модель Стелла Максвелл двигаются в такт музыке на заднем сиденье автомобиля. Одного взгляда на девушек достаточно, чтобы понять, что они выпили немало горячительных напитков. 

По всей видимости, Шейк позволила себе отдохнуть после бесконечных фотосессий и походов в спортзал. Недавно красавицу сфотографировали в довольно неприглядном виде, когда она возвращалась после тренировки в Беверли-Хиллз. В руках девушка держала пакет с продуктами из магазина здорового питания. 

Напомним, в мае стало известно, что Шейк рассталась с Купером, с которым они встречались четыре года и у которых родилась дочка. 

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