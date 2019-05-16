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США дадут Украине сотни миллионов долларов на оружие

10:55
  • четверг
  • 16 мая 2019

Из них 50 будет направлено на летальное

В США начался процесс утверждения проекта оборонного бюджета на 2020 год. Его проводит Палата представителей Конгресса. В нем предусмотрены 250 миллионов долларов помощи для Украины.

Как отметили в украинском посольстве в США, из этой суммы 50 миллионов долларов будет направлено исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера. А еще указанные средства должны быть направлены на реализацию таких программ, как подготовка военнослужащих, предоставление военной техники и снаряжения, логистическое обеспечение, а также поддержку вооруженных сил Украины в сфере разведки, говорится в Facebook диппредставительства.

Документ должен быть утвержден Комитетом по вопросам ассигнований. После этого за него проголосуют в Палате представителей, а также Сенате. Впоследствии он будет передан на подпись президенту США.

Ранее стало известно, что Украине катастрофически не хватает денег на армию. Как рассказал Иван Апаршин - военный советник избранного украинского лидера Владимира Зеленского, - оборонный бюджет страны составляет всего 500 миллионов долларов. При этом только одна батарея ЗРК Patriot стоит миллиард долларов. Также Апаршин отметил, что в 2018 году Вашингтон выделил Киеву такую же сумму на вооружение, как и сама Украина.

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