США внесли Huawei в черный список

Команда Трампа теперь может закрыть американский рынок для всех иностранных технологических компаний

Режим чрезвычайного положения для защиты коммуникационных сетей от иностранных угроз. Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому крупнейший в мире производитель смартфонов - китайская Huawei и десятки её подразделений - внесены в чёрный список.

Компания Huawei ("Хуавей") пополнила черный список из 70 компаний, против которых США вводят санкции. Делается это якобы из соображений национальной безопасности. Китайского производителя подозревают в том, что он, в обход американских санкций предоставляет финансовые услуги Ирану и использует свои технологии для шпионажа против США. И, кроме того, заявил Трамп, Пекин постоянно наносит удар за ударом по экономике его страны.

"Мы теряем в течение многих лет от 300 до 500 миллиардов долларов в год из-за такой торговли с Китаем. Мы не можем этого допустить. Отношения у меня с президентом Си очень хорошие, но он за Китай, а я за США, и все очень просто", - заявил Трамп.

В Пекине, узнав, что Вашингтон раскручивает новый виток торговой войны, заявили, что ограничительные меры не помогут США защититься от шпионских угроз. Но наверняка сделают аутсайдером среди развитых стран по внедрению современных технологий.

Оказавшись в центре нового скандала, который обернулся введением чрезвычайного положения в коммуникационной сфере США, "Хуавей", тем не менее, готова гарантировать Вашингтону безопасность своих продуктов. И доказать, что не занимается шпионажем. Но Трамп слышать ничего не хочет. Более того, Вашингтон пытается убедить провайдерские компании стран-союзников также прекратить использовать оборудование китайской компании. Несмотря на то, что настойчивость США в вопросах санкций уже обернулась для европейцев миллиардными потерями. Под ударом американских пошлин оказался весь автопром Евросоюза. 20-процентные тарифы Трамп вводит якобы для защиты экономической безопасности Америки от ЕС - крупнейшего экспортера автомашин. Эксперты уже назвали этот шаг продолжением торговой войны США с Китаем, в которую Вашингтон старается втянуть всех кого только возможно.

Новые тарифы, например, для немецких компаний обернутся падением доходов на 12 процентов. А по прогнозу экономистов, шансы на устойчивый рост в этом году потеряет вся европейская автопромышленность. Обиженный Старый свет робко пообещал Трампу ответить контрсанкциями. Но, похоже, пока не знает какими.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".