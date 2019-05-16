Несколько российских городов затопило (видео)

Пятая часть месячной нормы осадков выпала накануне и в столичном регионе

Погода испытывает на прочность жителей российских регионов. Мощные ливни, град и шквалистый ветер обрушились на Поволжье, Предуралье и Центральное Черноземье, сообщает "ТВ Центр".

На залитых улицах Казани образовались многокилометровые заторы. Похожая картина - в Туле. В Воронеже ливневые канализации не справлялись с потоками воды. Автомобили не ехали, а плыли по проезжей части. Машины глохли, а пешеходы переходили дорогу порой по пояс в воде. В Россоши затопило подъезды жилых домов.

А в Башкирии обильные дожди сопровождались крупным градом. При этом порывы ветра местами достигали 25 метров в секунду. Повреждены автомобили, деревья и крыши домов. Под Нефтекамском мощный ливень затопил село Амзя. На помощь местным жителям направили подразделения спасателей.