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В Москве открылась конференция "Русские войска во Франции и на Балканах"

12:12
  • четверг
  • 16 мая 2019

Она проходит в Доме русского зарубежья

Одно из самых ярких и драматичных событий Первой мировой войны. В четверг в Доме русского зарубежья имени Солженицына открылась первая международная научная конференция "Русские войска во Франции и на Балканах".

В центре внимания - история Русского экспедиционного корпуса, а также его роль в развитии мировой культуры и науки. На конференции вспомнят имена легендарных воинов и расскажут о сражениях за свободу народов. Организаторами выступили Общество памяти воинов экспедиционного корпуса, Центральный музей вооруженных сил при поддержке Министерства обороны России.

Конференция приурочена к 100-летию подписания Версальского мирного договора, положившего конец Первой мировой войне. Обращение к участникам от имени заместителя министра обороны зачитал представитель министерства.

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Конференция "Русские войска во Франции и на Балканах"
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