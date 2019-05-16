В Москве открылась конференция "Русские войска во Франции и на Балканах"

Она проходит в Доме русского зарубежья

Одно из самых ярких и драматичных событий Первой мировой войны. В четверг в Доме русского зарубежья имени Солженицына открылась первая международная научная конференция "Русские войска во Франции и на Балканах".

В центре внимания - история Русского экспедиционного корпуса, а также его роль в развитии мировой культуры и науки. На конференции вспомнят имена легендарных воинов и расскажут о сражениях за свободу народов. Организаторами выступили Общество памяти воинов экспедиционного корпуса, Центральный музей вооруженных сил при поддержке Министерства обороны России.

Конференция приурочена к 100-летию подписания Версальского мирного договора, положившего конец Первой мировой войне. Обращение к участникам от имени заместителя министра обороны зачитал представитель министерства.