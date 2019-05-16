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Юбилей Эйфелевой башни отметили с размахом

12:07
  • четверг
  • 16 мая 2019

Франция празднует 130-летие популярного туристического объекта

Без нее невозможно представить Францию, ради нее приезжают в Париж. Главному символу пятой республики - 130 лет, передает "ТВ Центр".

Сейчас сложно поверить, что сам Густав Эйфель пренебрежительно называл свое творение "трехсотметровой башней", а творческая элита регулярно направляла петиции в муниципалитет с требованием снести архитектурный памятник. Сегодня же - это самый посещаемый исторический объект в мире.

Его юбилей отметили со всей французской изысканностью. Главный сюрприз вечера - впечатляющее световое шоу. Десятки лазеров, переплетаясь и сменяя цвета, воплотили на фасаде всю историю Франции с ее торжественными и трагическими эпизодами. Последний сеанс представления с традиционной заботой о горожанах провели в полной тишине, чтобы не беспокоить жителей близлежащих домов.

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Эйфелева башня
Эйфелева башня
Эйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже
Эйфелева башня
Эйфелева башня
Эйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже
Эйфелева башня
Эйфелева башня
Эйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже
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