17 на одного: определились все соперники Лазарева на "Евровидении"

Семь музыкантов уже выбыли из борьбы

Во время второго полуфинала песенного конкурса "Евровидение" российскому певцу Сергею Лазареву придется побороться с участниками из 17 стран.

16 мая телезрители увидят выступления музыкантов из Армении, Ирландии, Молдавии, Швейцарии, Латвии, Румынии, Дании, Австрии, Хорватии, Мальты, Литвы, Норвегии, Албании и Северной Македонии. Любители музыки также смогут оценить номера одних из самых сильных участников шоу - голландца Дункана Лоуренса, шведа Джона Лундвика и Чингиза из Азербайджана. На сцену в этот день выйдет и российский представитель Сергей Лазарев, который, по последним подсчетам букмекеров, должен занять как минимум четвертое место по итогам шоу.

В первом полуфинале, который состоялся 14 мая, победили участники из Сербии, Эстонии, Австралии, Сан-Марино, Словении, Греции, Кипра, Чехии, Белоруссии и Исландии. Семерым конкурсантам пришлось покинуть "Евровидение".

Финал конкурса пройдет 18 мая. В него автоматически попадают представители Израиля, Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, поскольку пять из этих стран являются основателями "Евровидения", а израильтяне в этом году выступают в роли хозяев мероприятия.

Напомним, что Лазарев выступит с песней "Scream". В 2016 году он уже приезжал на "Евровидение" и занял третье место. По словам певца, главным его соперником на конкурсе станет он сам образца 2016 года: "Понимаю, что тогда мной была поставлена высокая планка, и борюсь с собой. Со своими страхами, рисками, переживаниями".