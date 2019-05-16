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17 на одного: определились все соперники Лазарева на "Евровидении"

11:10
  • четверг
  • 16 мая 2019

Семь музыкантов уже выбыли из борьбы

Во время второго полуфинала песенного конкурса "Евровидение" российскому певцу Сергею Лазареву придется побороться с участниками из 17 стран. 

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16 мая телезрители увидят выступления музыкантов из Армении, Ирландии, Молдавии, Швейцарии, Латвии, Румынии, Дании, Австрии, Хорватии, Мальты, Литвы, Норвегии, Албании и Северной Македонии. Любители музыки также смогут оценить номера одних из самых сильных участников шоу - голландца Дункана Лоуренса, шведа Джона Лундвика и Чингиза из Азербайджана. На сцену в этот день выйдет и российский представитель Сергей Лазарев, который, по последним подсчетам букмекеров, должен занять как минимум четвертое место по итогам шоу. 

В первом полуфинале, который состоялся 14 мая, победили участники из Сербии, Эстонии, Австралии, Сан-Марино, Словении, Греции, Кипра, Чехии, Белоруссии и Исландии. Семерым конкурсантам пришлось покинуть "Евровидение".  

Финал конкурса пройдет 18 мая. В него автоматически попадают представители Израиля, Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, поскольку пять из этих стран являются основателями "Евровидения", а израильтяне в этом году выступают в роли хозяев мероприятия. 

Напомним, что Лазарев выступит с песней "Scream". В 2016 году он уже приезжал на "Евровидение" и занял третье место. По словам певца, главным его соперником на конкурсе станет он сам образца 2016 года: "Понимаю, что тогда мной была поставлена высокая планка, и борюсь с собой. Со своими страхами, рисками, переживаниями". 

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