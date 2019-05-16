Как аллергикам защититься от тополиного пуха

Нужно носить очки

Чтобы защититься от тополиного пуха, страдающим аллергией людям необходимо носить очки, а также полоскать нос морской водой. Об этом рассказала заведующая консультационно-диагностического отделения центра аллергологии и иммунологии московской ГКБ №52 Елена Бобрикова.

По ее словам, очки являются механической защитой глаз от попадания пуха и пыльцы. Орошать слизистую носовых ходов солевыми растворами нужно как можно чаще в течение дня, чтобы механически удалять пыльцу со слизистой носа. В дыхательных путях пух остается редко, так как выводится чиханием. Кроме того, полезно полоскать горло физраствором и промывать глаза препаратами морской воды.

А еще Бобрикова напомнила, что тополиный пух сам по себе не является аллергеном. Он только адсорбирует на своей поверхности пыльцу луговых и злаковых трав. Именно они могут вызвать аллергию, сообщает РИА Новости.

Ранее Минздрав России отметил, что существует три типа пыления и каждый приходится на свой временной промежуток. Так, пик пыления березы, ольхи и орешника приходится на апрель-май. Вторая волна приходит в июне и июле, когда происходит пыление злаковых трав. В августе и сентябре пылятся сорные травы - полынь, мать-и-мачеха.

Врачи рекомендуют аллергикам пройти симптоматическую терапию, принимать антигистаминные таблетки, а также использовать назальные ингаляционные стероиды. По возможности нужно сменить климат.

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