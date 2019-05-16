Назначена дата инаугурации Зеленского

Рада отказалась проводить ее 19 мая, как того хотел сам избранный президент

Стала известна дата инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Она пройдет 20 мая. Церемония начнется в 10:00 по московскому времени.

Решение поддержали 315 парламентариев. При этом для принятия решения необходимо не менее 226 голосов, сообщает ТАСС.

Между тем, от предложения самого Зеленского провести торжества 19 мая, было решено отказаться. Политик считал, что действующие власти пытаются оттянуть дату инаугурации, чтобы он лишился права роспуска Верховной рады в законодательные сроки, передает РИА Новости.

До этого украинские СМИ написали о попытках окружения действующего президента Петра Порошенко отсрочить на неопределенный срок инаугурацию Зеленского с помощью отставки главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука. Замена ему уже найдена - новым главой КСУ стала Наталья Шаптала. Юрист работает в суде с 2010 года.

Зеленский победил на президентских выборах на Украине во втором туре. Он набрал 73,22% голосов избирателей. За его оппонента Порошенко проголосовали 24,45% украинцев.

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