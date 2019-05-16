Кудрявцева задумалась о разводе из-за поведения молодого мужа

Телеведущая назвала себя жирной и дряблой

47-летняя актриса и телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о том, как разница в возрасте помешала ей развестись с 31-летним мужем.

16 мая телезвезда опубликовала в своем Instagram неожиданно откровенный пост. Она написала, что старается никогда не ревновать молодого супруга, не закатывать ему истерики и безропотно выполнять неприятные обязанности по дому. Если муж отпрашивается на тусовку, то она с радостью его отпускает и отдыхает на кровати за просмотром любимого сериала.

"Если бы мне было лет 20, мы развелись бы, наверное, через пару месяцев. А тут такая петрушка, что придраться не к чему. Свобода, и жирная жена рядом шуршит по дому, работает и иногда бурчит", - рассказала Кудрявцева. Не исключено, что этот пост она написала из досады на мужа, который оставил ее наедине с телевизором и ушел веселиться.

Игорь Макаров, супруг артистки, играет за хоккейный клуб "Динамо" и регулярно ходит в тренажерный зал. По словам Леры Кудрявцевой, он называет себя дряблым, если пропустит хотя бы одну тренировку. "Ну на самом деле дряблая, конечно, я, но ему это знать необязательно, поэтому дряблый он. К чему это я все? С появлением Машки как-то все изменилось и так стало на многие вещи наплевать. У меня есть дети, есть муж и мои друзья", - написала Лера Кудрявцева, добавив, что все остальное она считает суетой.

Незадолго до этого поста Кудрявцева опубликовала свое фото и призналась, что ей всегда хотелось бы быть молодой и красивой. "Когда нет фото, кроме селфи, и то отфотошопленное. То жирная, то страшная, то старая", - самокритично отозвалась о себе ведущая.

Отметим, что Кудрявцева и Макаров поженились в 2013 году. В 2018 году у них родилась дочка Маша.