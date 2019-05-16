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Дружба с Зеленским открыла перед Киркоровым новые горизонты

12:11
  • четверг
  • 16 мая 2019

Из певца хотят сделать миротворца

Эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян предложил назначить певца Филиппа Киркорова послом России на Украину, поскольку он близко знаком с новоизбранным украинским президентом Владимиром Зеленским. 

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С такой инициативой Манукян выступил после того, как Киркоров в интервью Ксении Собчак выразил готовность наладить отношения между Россией и Украиной, если его пустит в страну СБУ. Напомним, что в 2015 году российской поп-звезде запретили въезжать на территорию Незалежной. 

"Для всех Владимир Зеленский - кот в мешке, но только не для Филиппа Киркорова, - заявил ТВЦ.RU Вадим Манукян. - Ведь они близкие друзья. Филипп Бедросович хочет подключиться к переговорному процессу и стать эмиссаром российских властей в решении конфликтной ситуации между нашими странами. Идеальным решением было бы назначить его послом России на Украине. Или уж по крайней мере стоит подключить его к "нормандскому" и "минскому" форматам. Это поможет смягчить Владимира Зеленского". 

По мнению автора инициативы, в результате переговоров двух друзей-артистов может родиться мир между Россией и Украиной. "Давайте верить в чудо", - призвал Манукян. 

Отметим, что Зеленский и Киркоров сыграли в романтической комедии "Любовь в большом городе", которая вышла на экраны в 2009 году. 

Ранее сообщалось, что журналистка Ксения Собчак позавидовала необъятному гардеробу Филиппа Киркорова. "Жизнь разделилась на ДО посещения гардеробной Филиппа Киркорова и ПОСЛЕ", - пошутила Собчак, назвав себя жалким нищебродом по сравнению с певцом.

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