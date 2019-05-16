Дружба с Зеленским открыла перед Киркоровым новые горизонты

Из певца хотят сделать миротворца

Эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян предложил назначить певца Филиппа Киркорова послом России на Украину, поскольку он близко знаком с новоизбранным украинским президентом Владимиром Зеленским.

С такой инициативой Манукян выступил после того, как Киркоров в интервью Ксении Собчак выразил готовность наладить отношения между Россией и Украиной, если его пустит в страну СБУ. Напомним, что в 2015 году российской поп-звезде запретили въезжать на территорию Незалежной.

"Для всех Владимир Зеленский - кот в мешке, но только не для Филиппа Киркорова, - заявил ТВЦ.RU Вадим Манукян. - Ведь они близкие друзья. Филипп Бедросович хочет подключиться к переговорному процессу и стать эмиссаром российских властей в решении конфликтной ситуации между нашими странами. Идеальным решением было бы назначить его послом России на Украине. Или уж по крайней мере стоит подключить его к "нормандскому" и "минскому" форматам. Это поможет смягчить Владимира Зеленского".

По мнению автора инициативы, в результате переговоров двух друзей-артистов может родиться мир между Россией и Украиной. "Давайте верить в чудо", - призвал Манукян.

Отметим, что Зеленский и Киркоров сыграли в романтической комедии "Любовь в большом городе", которая вышла на экраны в 2009 году.

Ранее сообщалось, что журналистка Ксения Собчак позавидовала необъятному гардеробу Филиппа Киркорова. "Жизнь разделилась на ДО посещения гардеробной Филиппа Киркорова и ПОСЛЕ", - пошутила Собчак, назвав себя жалким нищебродом по сравнению с певцом.