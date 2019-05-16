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Володин призвал ускорить принятие проекта о горячем питании в школах

14:57
  • четверг
  • 16 мая 2019

Спикер Госдумы поручил проработать законопроект

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в четверг раскритиковал работу коллег и призвал их "уважать собственные решения" и ускорить принятие проекта о бесплатном горячем питании в школах.

Вячеслав Володин предложил заслушать на следующей неделе первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова, который должен подготовить информацию о принятых решениях.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал инициативу обеспечить всех российских школьников горячим питанием. Глава кабмина пообещал, что правительство подготовит предложения по улучшению меню для учащихся.

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