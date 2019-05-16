Российским школьникам рассказали о важности деревьев

Онлайн-урок организован порталом "Проектория"

Российские школьники и лучшие эксперты обсуждают в четверг роль деревьев в жизни каждого человека, города и страны. Открытый онлайн-урок организован порталом "Проектория" совместно с Министерством просвещения России, передает "ТВ Центр".

В прямом эфире лекция транслируется также в социальных сетях. В режиме телемоста к обсуждению присоединятся ученики из различных городов страны.

Такие уроки проходят регулярно и нацелены на знакомство школьников старших классов с передовыми индустриями, перспективными профессиями и достижениями отечественной науки.