ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российским школьникам рассказали о важности деревьев

15:18
  • четверг
  • 16 мая 2019

Онлайн-урок организован порталом "Проектория"

Российские школьники и лучшие эксперты обсуждают в четверг роль деревьев в жизни каждого человека, города и страны. Открытый онлайн-урок организован порталом "Проектория" совместно с Министерством просвещения России, передает "ТВ Центр".

В прямом эфире лекция транслируется также в социальных сетях. В режиме телемоста к обсуждению присоединятся ученики из различных городов страны.

Такие уроки проходят регулярно и нацелены на знакомство школьников старших классов с передовыми индустриями, перспективными профессиями и достижениями отечественной науки.

Главное сегодня
Субботник
Субботник
Школьники
Школьники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.