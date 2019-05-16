В Кремле рассказали, поедет ли Путин на инаугурацию Зеленского

Москва пока не получала приглашения

В Кремле ответили на вопрос, получала ли Россия приглашение на каком-либо уровне участвовать в инаугурации избранного украинского президента Владимира Зеленского.

Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва пока не получала из Киева никаких приглашений. "Я не знаю точно, какая практика на Украине, потому что, например, во многих странах инаугурация не предусматривает вообще посещение каких-либо зарубежных лидеров или гостей", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее Песков рассказал, что Путин намерен отталкиваться от конкретных действий и заявлений Зеленского. На данный момент позиция новоизбранного президента по основополагающим вопросам украинско-российских отношений не ясна.

В четверг Верховная Рада определилась с датой инаугурации Зеленского. Она начнется 20 мая в 10 часов по московскому времени. До этого нардепы долгое время оттягивали решение по этому вопросу.

Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре с результатом 73,22% голосов избирателей.