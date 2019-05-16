ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле рассказали, поедет ли Путин на инаугурацию Зеленского

12:58
  • четверг
  • 16 мая 2019

Москва пока не получала приглашения

В Кремле ответили на вопрос, получала ли Россия приглашение на каком-либо уровне участвовать в инаугурации избранного украинского президента Владимира Зеленского.

Порошенко послал Зеленского своей дорогой
Опубликовано видеопослание Зеленского для жителей Крыма и Донбасса

Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва пока не получала из Киева никаких приглашений. "Я не знаю точно, какая практика на Украине, потому что, например, во многих странах инаугурация не предусматривает вообще посещение каких-либо зарубежных лидеров или гостей", -  приводит его слова РИА Новости.

Ранее Песков рассказал, что Путин намерен отталкиваться от конкретных действий и заявлений Зеленского. На данный момент позиция новоизбранного президента по основополагающим вопросам украинско-российских отношений не ясна.

В четверг Верховная Рада определилась с датой инаугурации Зеленского. Она начнется 20 мая в 10 часов по московскому времени. До этого нардепы долгое время оттягивали решение по этому вопросу.

Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре с результатом 73,22% голосов избирателей.

Новости по теме
Коллаж: Владимир Путин и Владимир Зеленский
Коллаж: Владимир Путин и Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.