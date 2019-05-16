Названы вредные для здоровья женщины продукты

Чипсы, сахар, алкоголь, и не только

Женщинам стоит избегать продуктов, в которых содержатся соль и сахар. Также не стоит налегать на спиртное и кофе. Об этом рассказала диетолог Елена Кален.

По ее словам, соль в организме вызывает отеки. Особенно она может сказаться в случае, если женщина употребляет ее за неделю перед критическими днями. А избыток сахара в организме повышает уровень инсулина. В связи с этим могут возникнуть различные воспалительные заболевания половых органов. А еще возможен диабет и ожирение внутренних органов. Согласно данным ВОЗ для женщины суточная доля сахара должна составлять не более девяти чайных ложек в день.

Избегать представителям прекрасной половины человечества стоит и чипсов. В них содержится рафинированное масло, из-за чего в крови увеличивается уровень плохого холестерина. Кроме того, употребление чипсов увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также деменции, сообщает Obozrevatel.

Что касается кофе, то он отрицательно влияет на ткань молочных желез. Кофеин повышает уровень пролактина. Он в больших количествах приводит к перевозбуждению нервной системы, а также имеет свойство накапливаться в яичниках. Кроме того, ухудшается работа кишечника. То же самое происходит и из-за чая. В связи с этим Кален подчеркнула, что лучше пить травяной чай, но не более одной-двух чашек в день.

Наконец, спиртное нарушает функционирование яичников. Кроме того, алкогольные напитки негативно влияют на формирование яйцеклеток и вызывают их деструкцию.

Ранее еще один диетолог Ольга Усенко назвала продукты, которые мешают сбросить лишний вес. По ее словам, от жира человек не избавится, если будет есть свежие овощи. Также в перечень попали ягоды и фрукты. Не стоит есть худеющим и каши, мюсли, кукурузу, отруби, дрожжевые изделия. Под запретом омлет, яичница, молочные продукты, свинина, баранина, говядина, мясо утки, кондитерские изделия, рыба и морепродукты, газированные напитки, пиво, квас, соки из пакета, кисели.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен