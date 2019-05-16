ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шикарный дом Фриске и Шепелева продали в три раза дешевле

12:51
  • четверг
  • 16 мая 2019

Семья певицы начала распродавать имущество

Семье певицы Жанны Фриске пришлось продать подмосковный особняк, чтобы вернуть благотворительной организации "Русфонд" 7,98 миллиона рублей. Это лишь первая часть долга в 21,63 миллиона рублей, который звездная родня должна вернуть фонду по решению суда. 

Опубликованы последние фото Жанны Фриске с сыном Платоном
Видео танцующего шестилетнего сына Жанны Фриске растрогало народ
"Это было шоком": обнародованы подробности беременности Жанны Фриске

15 мая стало известно, что родные Жанны Фриске перечислили "Русфонду" деньги после продажи имущества. Как выяснила "Комсомольская правда", они продали участок земли и двухэтажный особняк площадью 400 квадратных метров в Истринском районе Подмосковья. 

Этот дом в 2013 году Фриске и ее гражданский муж Дмитрий Шепелев купили за 38 миллионов рублей. В 2018 году коттедж был арестован по решению суда, который в споре между семьей Фриске и "Русфондом" встал на сторону последнего. 

Родители Жанны Фриске отказались комментировать информацию о продаже особняка. Дмитрий Шепелев посоветовал журналистам обратиться по этому вопросу к "Русфонду". Сестра певицы Наталья Фриске, в свою очередь, заявила: "Никакое имущество мы не распродаем, до свиданья!" 

Напомним, что в 2014 году "Русфонд" собрал на лечение Фриске 69 миллионов рублей. Часть денег пошла на оплату долга певицы перед американской клиникой, а часть – на лечение девяти тяжелобольных детей. Еще 25 миллионов фонд перевел на счет Жанны, поставив перед ней два условия - отчитаться о потраченных деньгах и вернуть остаток, если такой будет. 

В итоге фонд получил отчет о тратах на сумму чуть более трех миллионов. Родственники умершей артистки не смогли подтвердить, что они направили 21 миллион рублей на медицинские услуги. "Русфонд" обратился в суд, который потребовал от родных Фриске вернуть указанную сумму. 

Напомним, Фриске умерла в июне 2015 года от рака головного мозга. 

Видео: Программа "ТВ Центра" "Прощание. Жанна Фриске".

 

Читайте также:
Главное сегодня
Прощание. Анонс. Жанна Фриске
Прощание. Анонс. Жанна Фриске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.