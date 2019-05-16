Шикарный дом Фриске и Шепелева продали в три раза дешевле

Семья певицы начала распродавать имущество

Семье певицы Жанны Фриске пришлось продать подмосковный особняк, чтобы вернуть благотворительной организации "Русфонд" 7,98 миллиона рублей. Это лишь первая часть долга в 21,63 миллиона рублей, который звездная родня должна вернуть фонду по решению суда.

15 мая стало известно, что родные Жанны Фриске перечислили "Русфонду" деньги после продажи имущества. Как выяснила "Комсомольская правда", они продали участок земли и двухэтажный особняк площадью 400 квадратных метров в Истринском районе Подмосковья.

Этот дом в 2013 году Фриске и ее гражданский муж Дмитрий Шепелев купили за 38 миллионов рублей. В 2018 году коттедж был арестован по решению суда, который в споре между семьей Фриске и "Русфондом" встал на сторону последнего.

Родители Жанны Фриске отказались комментировать информацию о продаже особняка. Дмитрий Шепелев посоветовал журналистам обратиться по этому вопросу к "Русфонду". Сестра певицы Наталья Фриске, в свою очередь, заявила: "Никакое имущество мы не распродаем, до свиданья!"

Напомним, что в 2014 году "Русфонд" собрал на лечение Фриске 69 миллионов рублей. Часть денег пошла на оплату долга певицы перед американской клиникой, а часть – на лечение девяти тяжелобольных детей. Еще 25 миллионов фонд перевел на счет Жанны, поставив перед ней два условия - отчитаться о потраченных деньгах и вернуть остаток, если такой будет.

В итоге фонд получил отчет о тратах на сумму чуть более трех миллионов. Родственники умершей артистки не смогли подтвердить, что они направили 21 миллион рублей на медицинские услуги. "Русфонд" обратился в суд, который потребовал от родных Фриске вернуть указанную сумму.

Напомним, Фриске умерла в июне 2015 года от рака головного мозга.

Видео: Программа "ТВ Центра" "Прощание. Жанна Фриске".