Провальный восьмой сезон "Игры престолов" потребовали переснять

Поклонники недовольны сценарием концовки

Уровень недовольства сюжетом заключительного сезона популярного сериала "Игра престолов" дошел до максимума. Поклонникам не нравится то, как сценаристы Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс расписали завершение истории. При этом они впервые делали это, не имея возможности опереться на материал книг из фэнтези-цикла Джорджа Мартина.

В итоге фанаты потребовали переснять восьмой сезон сериала. Петиция появилась на Change.org. По их словам, вышедшие пять эпизодов характеризуют скомканность повествования, нелепое закрытие сюжетных арок, а также сомнительное поведение персонажей.

"Такой сериал заслуживает финала, который будет иметь смысл", — отмечается в петиции, пишет "Газета.Ru".

Шестой и последний эпизод сериала выйдет в ночь на понедельник, 20 мая. Тогда станет известно, кто из персонажей займет Железный трон. Пятая серия восьмого сезона "Игры престолов" установила рекорд в США. Она собрала 18,4 миллиона просмотров в эфирном показе и на платформах HBO GO, а также HBO NOW.

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