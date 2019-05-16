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Провальный восьмой сезон "Игры престолов" потребовали переснять

13:25
  • четверг
  • 16 мая 2019

Поклонники недовольны сценарием концовки

Уровень недовольства сюжетом заключительного сезона популярного сериала "Игра престолов" дошел до максимума. Поклонникам не нравится то, как сценаристы Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс расписали завершение истории. При этом они впервые делали это, не имея возможности опереться на материал книг из фэнтези-цикла Джорджа Мартина.

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В итоге фанаты потребовали переснять восьмой сезон сериала. Петиция появилась на Change.org. По их словам, вышедшие пять эпизодов характеризуют скомканность повествования, нелепое закрытие сюжетных арок, а также сомнительное поведение персонажей.

"Такой сериал заслуживает финала, который будет иметь смысл", — отмечается в петиции, пишет "Газета.Ru".

Шестой и последний эпизод сериала выйдет в ночь на понедельник, 20 мая. Тогда станет известно, кто из персонажей займет Железный трон. Пятая серия восьмого сезона "Игры престолов" установила рекорд в США. Она собрала 18,4 миллиона просмотров в эфирном показе и на платформах HBO GO, а также HBO NOW.

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