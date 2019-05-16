Германия оценила шансы на остановку "Северного потока-2"

Вашингтон пытается лоббировать свои интересы

В интересах Евросоюза и Германии, в частности, развивать сотрудничество с Россией и снять с нее санкции. Об этом в четверг заявил глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст. Особый интерес представляют контакты в топливной сфере. Депутат подчеркнул - у российского газа очевидный приоритет перед американским как с финансовой, так и с экологической точки зрения, передает "ТВ Центр".

США в свою очередь пытаются лоббировать свои интересы неприемлемыми для Германии способами. Так, в январе посол США в Берлине направил письма целому ряду немецких компаний, в которых пригрозил санкциями, если реализация проекта "Северный поток-2" будет продолжена. Ангела Меркель в свою очередь отметила, что строительство трубопровода не будет остановлено, даже несмотря на принятие газовой директивы ЕС. Строительство двух ниток газопровода планируется завершить к концу 2020 года.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен