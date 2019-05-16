Экс-директор отсудил у "Уральских пельменей" почти миллион рублей

Проигравших в суде юмористов обвинили в чернухе

Арбитражный суд Свердловской области обязал творческий коллектив "Уральские пельмени" выплатить 813 тысяч рублей своему бывшему директору Сергею Нетиевскому.

"Взысканная сумма - это судебные расходы, которые понес Сергей Нетиевский в связи с рассмотрением в судах трех инстанций иска к нему на 39,5 млн рублей, инициированного участниками шоу "Уральские пельмени", - рассказала "URA.RU" Ольга Куликова, представитель Нетиевского.

Его адвокат Евгения Векличева выразила надежду на то, что теперь каждый участник "Уральских пельменей", враждующий с экс-директором, задумается, "зачем лично ему нужна вся та чернота, которая уже не первый год снежным комом поглощает хорошие воспоминания поклонников о "тех" "пельменях".

В течение нескольких последних лет Нетиевский и участники "Уральских пельменей" пытаются засудить друг друга. Три судебные инстанции признали необоснованными требования по иску к Нетиевскому на сумму почти 40 млн рублей. Нетиевский по-прежнему владеет 10% компании "ТО Уральские пельмени", которой принадлежит товарный знак "Уральские пельмени".