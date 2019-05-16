Медведев пригрозил лишить регионы полномочий

Правительство или президент могут изъять у регионов ранее переданные им полномочия в случае их неэффективного исполнения

Дмитрий Медведев в четверг поручил принять дополнительные меры по погашению долгов предприятий ЖКХ за потребляемые ресурсы. Об этом он заявил на заседании с членами кабинета министров, передает "ТВ Центр".

По словам главы правительства, необходимо заключать прямые договоры между жильцами и ресурсоснабжающими организациями и исключать недобросовестные управляющие компании из цепочек расчётов.

На повестке дня и другие важные вопросы. Один из них касается законопроекта, который устанавливает систему контроля со стороны федерального центра за исполнением переданных регионам полномочий.

"Оцениваться, в первую очередь, должны эффективность, качество. И если региональные органы власти не справляются со своими задачами, то федеральный центр имеет право по решению президента или правительства изъять у них переданные полномочия. Изменения в системе контроля коснутся 26 сфер деятельности региональных администраций", - заявил Медведев.