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Собянин открыл новое здание ОВД Очаково-Матвеевское

15:01
  • четверг
  • 16 мая 2019

Раньше стражам порядка приходилось работать в тесном помещении

В столичном районе Очаково-Матвеевское введено в эксплуатацию новое здание полиции. Так в Москве продолжается реализация программы "Безопасный город", передает "ТВ Центр".

В четверг вместе с полицейскими новое здание осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Раньше сотрудникам приходилось ютиться в небольшом помещении и даже на первых этажах нескольких жилых домов. Теперь же работать можно в комфортных условиях, а размещение кабинетов позволит не толкаться посетителям.

На верхнем этаже просторный конференц-зал, в подвале тренажерный зал и тир. Рядом со зданием парковка для сотрудников и две спортивные площадки. Кроме того, на прилегающей территории проведено благоустройство.

"Мы реализуем программу улучшения условий службы московской полиции, которая включает строительство более 30 новых объектов для размещения тех подразделений, которые работают в неприспособленных и некомфортных помещениях. Начиная с 2010 года мы уже завершили строительство 14 зданий.  В новых зданиях сотрудники полиции получают современные условия службы, а граждане – возможность обратиться с заявлением и решить другие проблемы в комфортной обстановке ", – отметил Собянин.

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