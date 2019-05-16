Мать московской девочки-маугли признали невменяемой

Женщина находится в психиатрическом отделении СИЗО

Ирина Гаращенко, мать девочки, которую в марте обнаружили в захламлённой квартире в Москве, признали невменяемой. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии столицы Иван Мельников.

Женщина сейчас находится в психиатрическом отделении СИЗО "Бутырка". Диагноз этот не пожизненный, она может вылечиться. И впоследствии восстановить свои родительские права. По словам Мельникова, Ирина Гаращенко ведёт себя адекватно, спокойно и спрашивает о дочери, пишет "Известия".

Пятилетняя девочка находилась в квартире в антисанитарных условиях. Изначально сообщалось, что она также не владеет социальными навыками, но спустя несколько дней в больнице ребенок начал общаться, играть и самостоятельно есть. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего".