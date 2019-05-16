Как изменился Южнопортовый район Москвы

Промзоны в районе смерились парками и скверами

Зелёная территория Москвы - так теперь называют Южнопортовый район столицы. Промзон там уже нет, зато появились уютные скверы и парки. И всё благодаря масштабной городской программе "Мой район".

Старожилы помнят, как здесь дымили заводские трубы. Южнопортовый район дал прописку многим промышленным гигантам. В начале 30-х здесь появился Первый государственный подшипниковый, затем - Московский шинный и бетонные заводы. На карте Москвы район появился в начале 20-х годов, когда в черту города вошли две деревни - Кожухово и Дубровка, отмечает "ТВ Центр".

По названию район ассоциируется с Южным речным портом на Москве-реке на юго-востоке. Но это географическое заблуждение. На самом деле, порт находится в соседних Печатниках, а свое название - Южнопортовый - район получил по одноименной улице, которая проходит по его территории.

Теперь производства закрыты или выведены за пределы Москвы. На месте бывшего бетонного завода появился крупнейший на юго-востоке торговый центр.

Добраться сюда было сложно: район разделяли железнодорожные пути и трасса, но ситуация изменилась с приходом Московского центрального кольца. Количество станций в Южнопортовом увеличилось, их стало пять: две "Дубровки" - на МЦК и "салатовой" ветке, "Кожуховская" здесь же, и "Пролетарская" и "Волгоградский проспект" на "фиолетовой" линии. По программе "Мой район" на трех станциях отремонтировали вестибюли. А надземный пешеходный переход с интегрированным входом в торговый центр связал разрозненные территории.

По инициативе жителей на Дубровке благоустроили сквер. Ветераны традиционно собираются у монумента Вечной славы, который тоже недавно обновили. А еще в сквере появились детская площадка и музыкальный фонтан.

Южнопортовый называют самым спортивным районом в округе, и не только. В 40-х годах во дворе на Новоостаповской жили чемпионы - футболисты команды "Торпедо", завоевавшей Кубок СССР. Знаменитая скульптура, установленная в честь этой победы, со временем начала разрушаться и была демонтирована. После обращений на сайт программы "Мой район" ее воссоздали.

А скоро в районе появится еще и Богатырский парк. Такое название, как и будущий облик, выбрали сами жители на общественных слушаниях. Здесь можно будет прогуляться, почитать книжку или заняться спортом. Новая зона отдыха появится в Южнопортовом уже в конце июля.

Наталья Тарасова, Виктор Мальцев, Станислав Чубин, Сергей Ким, "ТВ Центр".