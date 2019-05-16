Участники выставки "АРХ Москва" соревнуются в оригинальности

Объединяет всё это разнообразие девиз: "Старое и новое"

Кто оригинальнее? Среди участников выставки "АРХ Москва" развернулось негласное соревнование: многие представили яркие проекты и арт-объекты, дабы привлечь к себе максимум внимания. Посмотреть экспозицию будет интересно каждому. И особенно - профессионалам.

Эти эффектные арт-объекты невозможно не заметить. И с первого дня выставки они уже стали местом встречи. Ничего удивительного - в московском метро встречи назначали всегда. А все эти конструкции - символы новых станций столичной подземки. Метрополитен вообще отлично отражает тему нынешней "АРХ Москвы" - "Старое и новое" - и не очень молод, и постоянно обновляется, передает "ТВ Центр".

АРХ Москва в этом году сменила площадку - из ЦДХ переехала в Манеж. Пространство увеличилось, и число участников выставки, в том числе и зарубежных, растёт.

"Она становится интереснее, она становится креативнее, она становится более представительной. Например, для меня сегодня было приятной неожиданностью, что ведущий градостроительный институт развития Пекина выставился, это очень солидная организация", - отметил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

На форуме традиционно обсудят, каким должен быть "Дом будущего", как создавать комфортную городскую среду. Впрочем, будет не только деловая программа. Но и соревновательная. Впервые в истории "АРХ Москвы" пройдет шахматный турнир - среди многочисленных участников и главный архитектор столицы. И вряд ли кто будет спорить, что шахматы и архитектура близки - и там, и там важно сделать неожиданный и красивый ход.

Юлия Богоманшина, Александр Козликин, "ТВ Центр".