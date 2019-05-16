Пенсионерка пыталась провезти в Москву 61 фарфоровую статуэтку

Женщине грозит тюремный срок

В аэропорту "Домодедово" задержали пенсионерку. В Москву из Дубая она пыталась провезти контрабанду. Женщина смело прошла к "зелёному" коридору. С собой несла небольшую сумку. Таможенники её открыли и обнаружили фарфоровые статуэтки, 61 штуку.

На многих экземплярах стояло клеймо старинного саксонского фарфора "Мейсен". Остальные фигурки также представляли ценность. Общая стоимость коллекции на внутреннем рынке - почти 4 миллиона рублей. По словам женщины, собирала она статуэтки только для себя. Поскольку дама не задекларировала дорогостоящий багаж, теперь ей грозит до 7 лет тюрьмы, а ещё миллион рублей штрафа.