ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пенсионерка пыталась провезти в Москву 61 фарфоровую статуэтку

15:41
  • четверг
  • 16 мая 2019

Женщине грозит тюремный срок

В аэропорту "Домодедово" задержали пенсионерку. В Москву из Дубая она пыталась провезти контрабанду. Женщина смело прошла к "зелёному" коридору. С собой несла небольшую сумку. Таможенники её открыли и обнаружили фарфоровые статуэтки, 61 штуку.

На многих экземплярах стояло клеймо старинного саксонского фарфора "Мейсен". Остальные фигурки также представляли ценность. Общая стоимость коллекции на внутреннем рынке - почти 4 миллиона рублей. По словам женщины, собирала она статуэтки только для себя. Поскольку дама не задекларировала дорогостоящий багаж, теперь ей грозит до 7 лет тюрьмы, а ещё миллион рублей штрафа.

Главное сегодня
Статуэтки
Статуэтки
Статуэтка
Статуэтка
Статуэтки
Статуэтки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.