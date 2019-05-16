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Мать трагически погибшего хоккеиста опубликовала душераздирающее письмо

15:18
  • четверг
  • 16 мая 2019

По ее словам, у покойного сына было сердце плюшевого медвежонка

Мать канадского хоккеиста Дерека Бугарда, который умер в 2011 году в возрасте 28 лет, обратилась к покойному сыну со страниц газеты.  

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Джоанна Бугард написала, что спустя восемь лет она по-прежнему надеется услышать голос своего сына, который был одним из самых габаритных игроков НХЛ и постоянно устраивал драки на льду. По словам женщины, в 2011 году она пропустила звонок Дерека, даже не догадываясь, что он станет последним. 

"Как бы я хотела вернуть время вспять", - сокрушается Джоанна. Она до сих пор рыдает, вспоминая своего двухметрового сына. "Я помню твою улыбку, твое "oh yea", твою лучащиеся весельем глаза, твою походку, твое большое сердце плюшевого медвежонка, которое было открыто для каждого", - призналась женщина. 

Она рассказала, как поживают родственники Дерека и подчеркнула, что все хранят память о нем. Джоанна Бугард также сообщила, что университет в Бостоне, которому она с мужем пожертвовала мозг сына для исследований, изучают проблему, связанному с травмами головы спортсменов. 

Отметим, что Дерек Бугард умер в результате смешения алкоголя с болеутоляющим средством, которое он принимал из-за проблем со здоровьем. Позднее выяснилось, что у молодого человека возникла травматическая энцефалопатия, которая привела к появлению болезни Альцгеймера. Травму головы Бугард получил во время одной из своих многочисленных драк на льду. Он сыграл в 277 матчах чемпионата НХЛ, в 61 из них он пускал в ход кулаки. 

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