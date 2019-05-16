Два бассейна и вид на море: в Сеть слили видео с крымской квартирой жены Зеленского

Также там есть лифт на пляж и влиятельные соседи

Стало известно, как именно выглядит квартира, принадлежащая супруге победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского в крымской Ливадии. Ранее он задекларировал ее. Недвижимость площадью 129,8 квадратных метра была приобретена вместе с паркоместом площадью 16,1 квадратных метра в апреле 2013 года.

Пятиэтажный жилой комплекс "Император" выполнен в дворцовом стиле с колоннами, панорамными окнами, декоративной отделкой балконов и главного входа. Во дворе расположены фонтаны, а на цокольном этаже – паркинг. Кроме того, на крыше есть два бассейна с шезлонгами, а также зона отдыха с видом на море и горы.

До пляжа санатория "Ливадия" здесь идти 400 метров через парк. Также к нему можно спуститься на лифте, сообщает Obozrevatel со ссылкой на "Крым.Реалии".

Сама территория "Императора" оснащена камерами видеонаблюдения. Она закрыта для посторонних. Объект круглосуточно охраняют. Также там работает служба эксплуатации и консьерж.

В местном агентстве недвижимости отметили, что квартиры в доме "Императора" считаются элитными. Там хороший вид из окна, закрытая территория и влиятельные соседи. Это представители российской, а также украинской эстрады, политики, успешные предприниматели.

Комплекс был построен в 2009 году по заказу фирмы "Биларт". Она принадлежит бизнесменам из Днепра (ранее – Днепропетровск, - прим. ред.) Василию и Евгению Астионам. Свою квартиру супруги Зеленские оценили в 1,3 миллиона гривен, что составляет 160 тысяч долларов по курсу валют того периода. Это цена, вчетверо меньше ее рыночной стоимости в 2013 году. Теперь они решили продать ее.

Ранее крымские власти заявили, что не намерены пускать избранного президента Украины в приобретенный его супругой Еленой пентхаус. Отмечается, что украинский президент сможет воспользоваться своей квартирой только после того, как признает Крым российской территорией.

Перед этим в команде Зеленского заявили что политик воспользуются своим имуществом "после обязательного возвращения Крыма на Украину".

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