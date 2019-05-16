Боты и "левые" номера: опубликован официальный отчет о победе дочери Алсу

Победить Микелле помогли 8 тысяч SMS и 30 тысяч звонков с левых номеров

Официальное расследование, которое проводили Первый канал и компания Group-IB, выявило накрутку голосов при голосовании в шоу "Голос.Дети".

В частности, большое количество голосов было отдано при помощи ботов за участника под номером семь, под которым выступала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, пишет "Интерфакс". В накрутке участвовали порядка 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более восьми тысяч SMS-сообщений.

Что касается телефонных звонков, то большинство из них были совершены с тех номеров, которые оканчиваются на цифры, следующие подряд. Например: 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-38, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-39 и так далее. Всего с подобных номеров поступило более 30 тысяч звонков.

Кибератакам и воздействиям со стороны шоу "Голос. Дети" результаты голосования не подвергались, заверили в Group-IB.

Накануне в Сети появилась информация от петербургской фирмы "СМС сервисы", которая, проведя собственное расследование, не выявила никаких нарушений при голосовании за дочь певицы Алсу. Эти результаты признаны недостоверными.

Напомним, в финал шестого сезона проекта "Голос. Дети" прошли Микелла Абрамова, Валерий Кузаков и Максим Ержан. За дочь Алсу проголосовали более 145 тысяч телезрителей. Многие граждане возмутились результатами голосования, решив, что Алсу и ее муж вмешались в процесс подсчета голосов.