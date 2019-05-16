ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Боты и "левые" номера: опубликован официальный отчет о победе дочери Алсу

14:16
  • четверг
  • 16 мая 2019

Победить Микелле помогли 8 тысяч SMS и 30 тысяч звонков с левых номеров

Официальное расследование, которое проводили Первый канал и компания Group-IB, выявило накрутку голосов при голосовании в шоу "Голос.Дети".

Дочь Алсу и Ержан Максим своим пением попытались заглушить скандал
Оскандалившаяся из-за дочери Алсу появилась у Галкина
Дочь Алсу заявила, что продолжит карьеру певицы

В частности, большое количество голосов было отдано при помощи ботов за участника под номером семь, под которым выступала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, пишет "Интерфакс". В накрутке участвовали порядка 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более восьми тысяч SMS-сообщений.

Что касается телефонных звонков, то большинство из них были совершены с тех номеров, которые оканчиваются на цифры, следующие подряд. Например: 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-38, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-39 и так далее. Всего с подобных номеров поступило более 30 тысяч звонков.

Кибератакам и воздействиям со стороны шоу "Голос. Дети" результаты голосования не подвергались, заверили в Group-IB.

Накануне в Сети появилась информация от петербургской фирмы "СМС сервисы", которая, проведя собственное расследование, не выявила никаких нарушений при голосовании за дочь певицы Алсу. Эти результаты признаны недостоверными.

Напомним, в финал шестого сезона проекта "Голос. Дети" прошли Микелла Абрамова, Валерий Кузаков и Максим Ержан. За дочь Алсу проголосовали более 145 тысяч телезрителей. Многие граждане возмутились результатами голосования, решив, что Алсу и ее муж вмешались в процесс подсчета голосов.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Главное сегодня
Микелла Абрамова
Микелла Абрамова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.