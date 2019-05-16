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Появилась информация о крещении сына Меган Маркл и принца Гарри

14:40
  • четверг
  • 16 мая 2019

Обряд состоится до отъезда Елизаветы II в ее шотландскую резиденцию

Журналисты предположили, когда и где могут крестить Арчи Харрисона – сына герцога и герцогини Сассекских, который родился 6 мая. 

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Издание Express сообщает, что детей в королевской семье принято крестить в возрасте от трех до шести месяцев. Судя по последним подобным мероприятиям, ребенка принца Гарри и Меган Маркл могут крестить еще до июля. Отмечается, что дети принца Уильяма проходили через этот обряд спустя два и три месяца после рождения. Сам Гарри крестился, когда ему было три месяца. 

Представитель одной букмекерской конторы Алекс Апати сказал, что крещение Арчи, скорее всего, произойдет в июле до того, как Елизавета II отправится в замок Балморал - королевскую резиденцию в Шотландии. 

Сообщается, что крещение с высокой долей вероятности пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, которая находится неподалеку от коттеджа Фрогмор, где живут Гарри и Меган Маркл. В той же часовне крестили и самого Гарри. 

Как ожидается, герцог и герцогиня Сассекские не пойдут против традиций и для церемонии крещения нарядят своего ребенка в кружевное шелковое платье, которое обычно надевают в таких случаях в королевской семье. 

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые увидели своего племянника, приехав в коттедж Фрогмор.

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